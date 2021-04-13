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13.04.2021 (20:57)

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков осмотрел тренировочные объекты спортивных школ ЦСКА на Москве-реке

Сегодня статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков проинспектировал тренировочные объекты Спортивного центра «Крылатские холмы», где проходят подготовку воспитанники армейских школ по зимним и водным видам спорта. Он осмотрел два объекта Спортивного центра «Крылатские холмы» – гребную тренировочную базу в Серебряном бору и горнолыжную базу в Крылатском районе.

Замминистра обороны Николай Панков осмотрел, расположенную на Москве-реке, гребную тренировочную базу. Здесь спортивное мастерство оттачивают молодое поколение армейских гребцов. В ходе тренировочного процесса они не только проходят специальную подготовку, развивающую силовую выносливость, но и сами готовят лодки к тренировочным занятиям на открытой воде. Механику действий гребцов непосредственно в лодке продемонстрировал тренер спортивной школы ЦСКА (по водным видам спорта) Андрей Морозов.

Также на гребной базе проходит подготовка спортивной команды ЦСКА по международному военно-морскому пятиборью. Здесь армейские спортсмены упражняются в одной из дисциплин своего вида спорта – морской практике, включающей в себя греблю на лодке и имитацию действий швартовки на суше, и подъем на «мачту» высотой 6,5 метров для установки гранат.

Кроме того, замглавы военного ведомства также осмотрел и горнолыжную базу армейского Клуба, на которой тренируется более 350 воспитанников. Сейчас спортивный процесс осуществляется не только непосредственно в лыжной экипировке на спуске, но и на роликовых коньках, упражнения на которых укрепляют мышцы ног.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Западный военный округ , Панков , Спорт , Социальное развитие , Москва
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