14.04.2021 (08:00)
Минометчики Центрального военного округа отработали огневые задачи во взаимодействии с беспилотной авиацией
Военнослужащие минометных подразделений мотострелкового полка гвардейской танковой дивизии ЦВО отработали выполнение огневых задач в ходе учения на полигоне в Свердловской области. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.
Доразведку целей и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Применение дронов на учении позволило существенно сократить время и повысить точность за счет разведки целей и корректировки, которые велись в режиме реального времени.
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