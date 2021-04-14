14.04.2021 (08:00)

Минометчики Центрального военного округа отработали огневые задачи во взаимодействии с беспилотной авиацией



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Минометчики Центрального военного округа отработали огневые задачи во взаимодействии с беспилотной авиацией

Военнослужащие минометных подразделений мотострелкового полка гвардейской танковой дивизии ЦВО отработали выполнение огневых задач в ходе учения на полигоне в Свердловской области. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.

Доразведку целей и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Применение дронов на учении позволило существенно сократить время и повысить точность за счет разведки целей и корректировки, которые велись в режиме реального времени.

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