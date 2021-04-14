Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.04.2021 (08:00)

Минометчики Центрального военного округа отработали огневые задачи во взаимодействии с беспилотной авиацией

Фото Видео

Военнослужащие минометных подразделений мотострелкового полка гвардейской танковой дивизии ЦВО отработали выполнение огневых задач в ходе учения на полигоне в Свердловской области.  Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.

Доразведку целей и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Применение дронов на учении позволило существенно сократить время и повысить точность за счет разведки целей и корректировки, которые велись в режиме реального времени.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Рядовой спортивной роты ЦСКА из Самары выиграл золото Всероссийских соревнований по каратэ
Воспитанники СШОР ЦСКА по спортивной борьбе завоевали пять наград на турнире в Оренбурге
На этапе ВДВ конкурса по полевой выучке «Снайперский рубеж» определили самую быструю и меткую команду
Сотрудники военной автомобильной инспекции ЦВО в Челябинской области провели акцию «Автошина»

Метки:
Центральный военный округ , Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false