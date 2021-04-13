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13.04.2021 (20:34)

Военное сотрудничество в области боевой подготовки и полевой выучки набирает обороты

В Министерстве обороны Российской Федерации по инициативе Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации 9 апреля 2021 года состоялась рабочая встреча руководителей органов боевой подготовки вооруженных сил, членов Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Координационный комитет).

В рабочей встрече приняли участие представители вооруженных сил Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ.

Участниками встречи рассмотрены актуальные вопросы военного сотрудничества, направленные на развитие взаимодействия оборонных ведомств стран Содружества в области боевой подготовки и повышение эффективности деятельности Координационного комитета.

Открывая заседание, Председатель Координационного комитета, начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Иван Бувальцев отметил, что несмотря на неблагоприятную эпидемическую обстановку, в формате Содружества удалось сохранить позитивную динамику взаимодействия, о чем свидетельствует успешное проведение в 2020 году Армейских международных игр и ряда других масштабных совместных мероприятий.

Им подчеркнута востребованность боевой подготовки, как одного из перспективных направлений взаимодействия, а также необходимость его дальнейшего развития с учетом многолетнего опыта военного сотрудничества в формате СНГ, накопленного в том числе в рамках реализации Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2020 года.

Обсуждая перспективы взаимовыгодного сотрудничества, участники встречи выразили заинтересованность во внедрении новых направлений и форм взаимодействия, среди которых совместный организационно-методический сбор специалистов боевой подготовки, проводимый в рамках Координационного комитета на постоянной основе.

Другим перспективным направлением, отражающим не только вклад государств СНГ в развитие международного формата Армейских международных игр, но и призванным стать олицетворением дружбы между военнослужащими государств – участников СНГ, станет совместная деятельность по созданию и дальнейшему развитию музея АрМИ и его филиалов в государствах-соорганизаторах игр.

Проведенная встреча руководителей органов боевой подготовки вооруженных сил стала первым совместным мероприятием в деятельности Координационного комитета после продолжительного перерыва по причине сложной эпидемической обстановки.

Рассмотренные на ней вопросы, а также внесенные предложения получат дальнейшее развитие в работе Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств – участников СНГ, очередное заседание которого будет проведено в июне с.г. в Республике Беларусь.

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Метки:
СМО СНГ
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