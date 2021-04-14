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14.04.2021 (05:00)

Боевыми стрельбами завершилось масштабное учение в общевойсковой армии ВВО в Приморье

С соединениями и воинскими частями общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье прошло двустороннее тактическое учение. Мероприятия проходили в рамках контрольной проверки под руководством комиссии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Основные действия состоялись на полигоне Сергеевский в Приморском крае. В общей сложности было задействовано порядка 4000 военнослужащих, мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также группы усиления из числа подразделений инженерных войск, войск РХБ защиты и ПВО, а также подразделений радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиации и воздушно десантных войск.

Кроме того, на полигон вышло около 500 единиц военной и специальной техники. Военнослужащие вели боевую стрельбу из танков Т–72Б, боевых машин пехоты БМП–2, бронетранспортеров БТР–82А, самоходных гаубиц «Мста–С» и «Гиацинт–С», реактивных систем залпового огня, минометных комплексов, а также из стрелкового и оружия гранатометов.

По замыслу учения в учебном бою сошлись подразделения мотострелковой дивизии и отдельного соединения, первые выступали в качестве атакующих, вторые вели оборону.

В ходе учения были отработаны «танковая карусель», высадка десанта в тыл противника, а также ведение маневренной обороны, действия обходящих отрядов и осуществление контрударов силами мотострелкового соединения.

Особое внимание уделялось борьбе с беспилотными летательными аппаратами, применению средств постановки активных и пассивных радиопомех, создающих так называемый «радиоэлектронный купол».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Сухопутные войска , Боевая подготовка
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