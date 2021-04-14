14.04.2021 (01:00)

Десантники Уссурийского соединения ВДВ захватили командный пункт условного противника в рамках контрольной проверки за зимний период обучения

В ходе тактического учения, проходившего в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, проводимой комиссией Генерального штаба в Приморском крае, подразделения Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ведением десантно-штурмовых действий захватили командный пункт условного противника и овладели выгодным рубежом на полигоне Сергеевский под Уссурийском.

Совершив маневр комбинированным способом из района сосредоточения в указанный район, усиленный десантно-штурмовой батальон с приданными зенитно-ракетными, противотанковыми, инженерно-саперными, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями, а также подразделениями РЭБ, БпЛА, технического, тылового и медицинского обеспечения, ведением десантно-штурмовых действий захватил командный пункт условного противника.

В дальнейшем подразделения соединения, совершив маневр на штатной технике в указанный район, отработали тактические действия по захвату выгодного рубежа, с проведением этапа боевой стрельбы из стрелкового вооружения (автоматы АК-12, пулеметы «Печенег»), а также 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов “Корд”, автоматических гранатометов АГС-30, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель», при поддержке батареи 122-мм гаубиц Д-30, после чего удерживали его до подхода главных сил.

Разведку объекта условного противника вел расчет беспилотного летательного аппарата (БпЛА) «Орлан-10», передававший разведывательные данные на мониторы пункта управления в режиме реального времени.

«В ходе учения, учебными целями ставились оценить теоретические знания и практические навыки командиров всех степеней в организации и ведении десантно-штурмовых действий, совершенствовать их работу в определении и постановке задач подчиненным и приданным подразделениям, проверить тактические навыки в управлении подразделениями с применением новых форм и способов при выполнении задач» - отметил командир Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Александр Корнев, - «Кроме того, в ходе учения, командование батальона получило практику в организации применения и эффективного управления подразделениями армейской авиации и расчетом БпЛА, совместно с подразделениями артиллерии и ПВО в составе разведывательно-огневого комплекса в единой системе управления, а также в противодействии применению противником ударных БпЛА. Цели учения достигнуты. Подразделения соединения с поставленными задачами справились» - подчеркнул командир соединения.

Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих, около 150 единиц боевой и специальной техники, 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и пара ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

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