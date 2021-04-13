13.04.2021 (18:30)

Снайперы армейского корпуса Балтийского флота выполнят ночные стрельбы в рамках конкурса полевой выучки «Снайперский рубеж»

На полигоне в Калининградской области выберут лучших снайперов армейского корпуса Балтийского флота по итогам упражнения «Стрельба ночью» окружного этапа конкурса «Снайперский рубеж».

На данном этапе более 80 военнослужащих будут соревноваться в составе снайперских пар в ночное время, применив ночные прицелы. Огневые рубежи расположены на дальностях от 200 до 800 метров. Боеприпасы для стрельбы каждый снайпер изготавливает сам для себя индивидуально.

Также в ходе конкурса участникам предстоит выполнить упражнения: «Снайпер в обороне», «Снайпер в наступлении», «Снайперский биатлон», «Догони», «Прими решение», «Найди свою», «Дуэль» и другие.

Впереди снайперов ожидают этапы парных зачетов и командный финал. К участию в третьем этапе будут допущены лучшие команды по итогам первого и второго этапов. Итоговое упражнение — «Снайперская эстафета» — пройдет на том же маршруте, что и «Снайперский биатлон». Семь препятствий участники преодолеют в составе снайперских пар.

Победители всех этапов в составе сборной команды Балтийского флота отправятся на окружные соревнования «Снайперский рубеж».

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