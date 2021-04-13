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13.04.2021 (18:10)

Сотрудники военной автомобильной инспекции ЦВО в Челябинской области провели акцию «Автошина»

Сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, в преддверии перевода военных транспортных средств на летний режим эксплуатации провели профилактическую акцию «Автошина».

В рамках профилактического мероприятия сотрудники ВАИ во взаимодействии с сотрудниками Государственной инспекции по безопасности дорожного движения Челябинской области провели совместный рейд на дорогах вблизи воинских частей и военных городков.

В военные автоинспекторы выполняли замеры остаточной высоты рисунка протектора шин военных транспортных средств. Кроме того, сотрудники ВАИ ЦВО разъясняли водителям требования, предъявляемые к высоте рисунка протектора, а также обратили внимание не недопустимость эксплуатации шин с высотой рисунка протектора ниже установленных норм.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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