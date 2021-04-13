13.04.2021 (18:20)

На форуме «Армия-2021» пройдет заседание по военному искусственному интеллекту

Одним из главных событий деловой программы VII Международного военно-технического форума «Армия», который пройдет в парке «Патриот» в августе, станет пленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта для военных систем. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе сообщил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

«Наиболее знаковыми мероприятиями научно-деловой программы станут пленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта в интересах создания комплексов и систем военного назначения, а также конгресс, посвященный вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса России», — сказал генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Он уточнил, что «Армия-2021» пройдет 22-28 августа на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. Параллельно с форумом состоятся Армейские международные игры.

Заместитель начальника ГУНИД Минобороны России сообщил, что 23 по 25 августа — дни научно-деловой программы, форум будет работать для специалистов. В частности, с 24 по 25 августа пройдет «День военно-технического сотрудничества», в рамках которого предприятия промышленности представят иностранным специалистам экспортные образцы вооружения, военной и специальной техники.

Общая площадь экспозиции выставки превысит 320 тыс. кв. м., она будет сформирована в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка. В том числе основная часть экспозиций авиационного кластера разместится на демонстрационной базе и в зоне показа авиационной техники аэродрома Кубинка площадью 100 тыс. кв. м.

Генерал-майор Дмитрий Горбатенко также добавил, что в более широком формате будут представлена летная программа форума на аэродроме Кубинка с участием авиационных пилотажных групп ВКС России и иностранных государств. В рамках демонстрационной программы в Алабине будут показаны возможности современных образцов вооружения, военной и специальной техники Вооруженных Сил Российской Федерации. В многофункциональном огневом центре Парка «Патриот» планируется демонстрация возможностей современного и перспективного стрелкового оружия.

В прошлом году форум «Армия» стал единственной международной выставкой, успешно проведенной в условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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