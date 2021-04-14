14.04.2021 (00:30)

В авиационном полку стратегических ракетоносцев Ту-95МС в Амурской области прошла проверка за зимний период обучения

Управлением дальневосточного авиационного соединения дальней авиации проведена проверка авиационного полка, дислоцируемого в Амурской области, за зимний период обучения.

В рамках комплекса мероприятий, проводимых на контрольной проверке, личным составом авиаполка отработаны нормативы учебно-боевых задач.

Основной целью послужила оценка способности летным и техническим составом, а так же подразделениями обеспечения выполнить задачи по предназначению, по отдельным элементам подготовки подразделений при приведении в высшие степени боевой готовности.

Проверено оповещение личного состава при объявлении тревоги, эффективность доведения задач, экипировка и комплектность личных вещей, подготовка авиационной техники, развертывание мобильной группы связи, командных пунктов подразделений авиационного полка.

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