13.04.2021 (17:25)

Участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» подтвердили 44 страны

Свое участие в Международном военно-техническом форуме «Армия», который пройдет в августе в парке «Патриот», подтвердили 44 страны. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе сообщил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

«На сегодняшний день участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 44 государства, из которых шесть стран представят свои национальные экспозиции, где иностранные партнеры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки», — сказал генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

В брифинге в парке «Патриот» приняли участие свыше 90 аккредитованных в России военных дипломатов из 47 стран.

Заместитель начальника ГУНИД Минобороны России поблагодарил атташе за интерес к форуму «Армия».

«Участие в работе форума специалистов ваших государств способствует укреплению военно-технического сотрудничества между нашими странами», — отметил генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Форум «Армия-2021» традиционно пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» — одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня, а также на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино в период с 22 по 28 августа.

Летом прошлого года форум стал единственной международной выставкой, успешно состоявшейся в условиях сложной эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции. Проведенный на выставочных площадках форума комплекс превентивных мероприятий позволил не допустить случаев возникновения и распространения COVID-19.

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