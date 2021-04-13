13.04.2021 (17:10)

Калининградские призывники будут обеспечены формой одежды, средствами гигиены и сим-картами

Как рассказал военный комиссар Калининградской области полковник Юрий Бойченко, на сборном пункте все призывники будут обеспечены повседневной формой одежды. По его словам, призывников, направленных для прохождения военной службы по призыву в плавсостав Балтийского флота, оденут в черную форму, а в Сухопутные войска — в форму оливкового цвета. Непосредственно на сборном пункте новобранцам будет выдаваться погоны и нарукавные знаки с изображением Государственного флага Российской Федерации и нагрудные нашивки «Вооруженные Силы России». Уже после прибытия в воинские части им будут изготовлены нашивки с фамилией военнослужащего.

Призванные и направляемые в Вооруженные Силы призывники продолжат получать армейский несессер, в состав которого входят 20 предметов личной гигиены. Также новобранцам выдадут банковские карты, на которые им перечисляется денежное довольствие и SIM-кары для связи с родными.

Все граждане, прибывшие на сборный пункт для отправки в воинские части, включая и тех, кто будет возвращен в военные комиссариаты по уважительным причинам, будут обеспечены в столовой сборного пункта горячим питанием по нормам общевойскового солдатского пайка. Питание на сборном пункте осуществляется в день прибытия. Столовая на 170 посадочных мест оборудована линией самообслуживания. Согласно заключенному контракту, пищу готовит сторонняя организация по системе аутсорсинга.

На каждого призывника, направляемого для прохождения военной службы в Вооруженные Силы России, также будет оформлена специальная персональная электронная карта, благодаря которой военнослужащего будет легче назначить на должность, соответствующую его профессиональной подготовке и морально-деловым качествам.

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