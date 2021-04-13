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13.04.2021 (16:35)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдают итоговую проверку за зимний период обучения

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.

Учебный период, начавшийся 1 декабря прошлого года, завершится сдачей контрольной проверки в текущем месяце. Каждый военнослужащий ОГРВ ПРРМ сдаст нормативы по основным предметам боевой подготовки.

В ходе контрольной проверки приобретенные навыки предстоит продемонстрировать стрелкам, водителям, гранатометчикам, снайперам, экипажам бронетранспортеров, связистам, сапёрам, а также специалистам тыла и ремонтного подразделения.

По результатам сдачи проверки оценку за свои профессиональные навыки получит как военнослужащий, так и подразделение в целом.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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