13.04.2021 (15:55)

В Ленобласти минно-розыскные собаки общевойсковой армии ЗВО пройдут курс специальной подготовки перед обеспечением парада Победы

В рамках подготовки к параду Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге кинологи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, проведут ряд специальных занятий с минно-розыскными собаками по подготовке к действиям в сложных условиях обстановки.

В ходе занятий военнослужащие будут совершенствовать навыки четвероногих питомцев в прохождении специальной полосы препятствий, поиске различных типов взрывчатых веществ на незнакомых участках местности с использованием специальных имитаторов, работы в условиях высоких температур и большого скопления людей в различное время суток.

В обеспечении безопасности при проведении парада Победы в Санкт-Петербурге примут участие более 10 военнослужащих и минно-розыскных собак таких пород, как немецкая и бельгийская овчарка, лабрадор и русский черный терьер.

Привлечение минно-розыскных собак позволяет в кратчайшие сроки определить наличие взрывоопасных веществ на местности. Специалисты минно-розыскной службы полка неоднократно участвовали в обеспечении крупных мероприятий различного масштаба на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Мобильные группы разминирования объединения ежедневно выполняют задачи по поиску, вывозу и утилизации неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны. С начала текущего месяца саперами уже было обезврежено более 40 взрывоопасных предметов, противотанковых мин и артиллерийских снарядов различного калибра.

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