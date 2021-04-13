13.04.2021 (15:50)
Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота восстановили танк Т-34 для участия в параде Победы
Военнослужащие ремонтного подразделения Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота (ЧФ) восстановили и поставили на ход легендарный танк Т-34, снятый с постамента в Новороссийске для реставрации в прошлом году.
По опыту специалистов ремонтного батальона автобронетанковой службы ЧФ, восстановивших более 10 единиц исторической техники времён Великой Отечественной войны в Севастополе, специалисты ремонтной роты Новороссийской ВМБ провели оценку возможности восстановления танка для использования в динамическом показе в составе механизированной колонны на параде Победы.
Личный состав потратил на выполнение задачи почти год, и в результате 9 мая жители и гости города-героя Новороссийска впервые увидят легендарный Т-34 на собственном ходу.
В настоящее время военные специалиста автобронетанковой службы Новороссийской ВМБ завершают оставшиеся пуско-наладочные работы, после чего приступят к покраске боевой машины.
Инициатива по восстановлению и возвращению в парадный строй бронетехники времён Великой Отечественной войны принадлежит командиру Новороссийской ВМБ контр-адмиралу Виктору Кочемазову и главе Новороссийска Игорю Дяченко.