13.04.2021 (15:37)

Парадный расчёт Военной академии МТО посетил Музейный комплекс Зои Космодемьянской в Подмосковье

Курсанты парадного расчета Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва посетили Музейный комплекс Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского района Московской области. Уникальный музейный комплекс, посвящённый Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, был открыт в мае 2020 — в год 75-летия Великой Победы.

Бессмертный подвиг участницы партизанского движения — одна из самых героических, драматических и горьких страниц Великой Отечественной войны. Зоя Космодемьянская пережила тяжелейшие испытания, твёрдо и до последних минут своей недолгой, но такой яркой жизни противостояла немецко-фашистским захватчикам. Мужество и отвага юной разведчицы, её вера в правое дело вдохновляли солдат и офицеров Красной Армии, которые шли в бой, чтобы отомстить «за Зою». Её жизнь и сегодня служит примером беззаветной преданности Родине.

Курсанты с огромным интересом рассматривали экспозиции, внимательно слушали экскурсовода. История Зои Космодемьянской никого не оставила равнодушной.

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