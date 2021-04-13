13.04.2021 (15:05)

Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу проверил ход строительства причального фронта для размещения подводных сил Северного флота в Гаджиево Мурманской области

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал строительство объектов инфраструктуры причального фронта для размещения подводных сил Северного флота в городе Гаджиево Мурманской области.

Главе военного ведомства доложили, что строительство планируется завершить в сентябре текущего года.

Всего проектом предусмотрено возведение и реконструкция 49 различных объектов береговой инфраструктуры, в том числе трёх причалов для базирования подводных ракетоносцев проекта 955 и 955А («Борей» и «Борей-А»).

Завершение работ позволит в полном объеме обеспечить находящиеся у причалов корабли всеми энергосредами, связью, воздухом высокого давления и водой высокой чистоты.

Также Министру обороны доложили о проведенной комплексной модернизации системы электроснабжения объектов военного ведомства на территории гарнизона Гаджиево.

В настоящее время основу подводных сил составляют ракетоносцы стратегического назначения, вооруженные баллистическими ракетами «Синева» и «Булава», а также многоцелевые подводные лодки, несущие на борту комплексы ракетного и торпедного оружия.

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