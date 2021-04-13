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13.04.2021 (14:45)

Сборная командования ВДВ, установив три рекорда, одержала победу в спартакиаде Минобороны России по легкой атлетике среди команд центральных органов военного управления

В спорткомплексе ЦСКА в Москве завершались соревнования по легкой атлетике, проходившие в рамках спартакиады Министерства обороны Российской Федерации среди сборных команд центральных органов военного управления.

В зависимости от возрастной группы участники спартакиады состязались в беге на 60, 100, 1000 и 3000 метров, а также в командной эстафете 4х400 метров.

Установив три рекорда соревнований, сборная командования Воздушно-десантных войск, опередив всех, одержала уверенную победу.

В пятой возрастной группе (на дистанции 60 метров) абсолютный рекорд соревнований с результатом 7,7 секунды установил подполковник Эдуард Сафиулин. На дистанции 3000 метров, в первой возрастной группе с результатом 8 минут 56,58 секунды одержал победу и также установил абсолютный рекорд соревнований рядовой Владимир Самойлов.

Кроме того, сборная ВДВ, также установив рекорд, с результатом 3 минуты 47,42 секунды безоговорочно первенствовала в эстафете 4х400 метров.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 военнослужащих в составе 37 команд, представлявших все центральные органы военного управления.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Соревнования
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