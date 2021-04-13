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13.04.2021 (14:25)

Расчёты ОТРК «Искандер» общевойсковой армии ЗВО прибыли в Воронеж для подготовки к параду Победы

Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) прибыли из Курска в город воинской славы Воронеж для подготовки к параду в ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Состав из четырех пускозаряжающих и стартовых машин прошел полную материально-техническую и санитарную обработку перед участием в тренировках сводной механизированной колонны. Из Курска в Воронеж «Искандеры» были доставлены железнодорожным транспортом.

Сопровождение на аэродром Балтимор, где проходят тренировки сводной механизированной колонны, обеспечили сотрудники 47-й военной автоинспекции ЗВО. В марте текущего года все расчёты ракетных комплексов прошли добровольную вакцинацию против коронавирусной инфекции отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Справочно:

ОТРК «Искандер» предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также ключевых объектов инфраструктуры противника при помощи баллистических и крылатых ракет. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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