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13.04.2021 (13:57)

В Вооруженные Силы призовут более 1,2 тыс. человек из Калининградской области

В Калининградской области призовут на военную службу более 1,2 тыс. человек. Об этом сообщил военный комиссар региона полковник Юрий Бойченко.

По его словам, все призываемые граждане отправятся служить в воинские части, дислоцированные на территории Калининградской области, свыше 50% из них поступят на укомплектование соединений и воинских частей Балтийского флота. Весной этого года 20 призывников будут направлены для прохождения военной службы по призыву в четвёртую научно-производственную роту при АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска (силы), будут проведены установленным порядком в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения вирусных инфекций.

В этих целях во всех военных комиссариатах приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

Помимо этого, усилены режимы проветривания, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации весенний призыв граждан на военную службу проводится с 1 апреля по 15 июля.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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