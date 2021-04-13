13.04.2021 (13:57)
В Вооруженные Силы призовут более 1,2 тыс. человек из Калининградской области
В Калининградской области призовут на военную службу более 1,2 тыс. человек. Об этом сообщил военный комиссар региона полковник Юрий Бойченко.
По его словам, все призываемые граждане отправятся служить в воинские части, дислоцированные на территории Калининградской области, свыше 50% из них поступят на укомплектование соединений и воинских частей Балтийского флота. Весной этого года 20 призывников будут направлены для прохождения военной службы по призыву в четвёртую научно-производственную роту при АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».
Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска (силы), будут проведены установленным порядком в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения вирусных инфекций.
В этих целях во всех военных комиссариатах приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.
Помимо этого, усилены режимы проветривания, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации весенний призыв граждан на военную службу проводится с 1 апреля по 15 июля.