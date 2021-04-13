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13.04.2021 (13:50)

Военнослужащие Центра боевой подготовки и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске организовали выставку к Дню космонавтики

В Ейске Краснодарского края военнослужащими Центра боевой подготовки и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в рамках военно-шефской работы была организована выставка военно-технического имущества лётного и наземного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, приуроченная к празднованию Дня космонавтики.

В фойе гимназии № 14 имени первого летчика-космонавта Ю.А. Гагарина г. Ейска были продемонстрированы образцы военно-технического имущества лётного и наземного состава, средств связи и индивидуальной защиты, а также стрелкового оружия.

На выставке были представлены образцы различного полевого и летного обмундирования, разнообразные виды стрелкового оружия (автоматы АК-74, АКС-74У, пулемет РПК-74, карабин СКС, малокалиберная винтовкв ТОЗ-12 и пистолеты), а также учебные гранаты, переносной комплект видеосвязи, радиостанции, индивидуальный рацион питания военнослужащего, защитные комплекты и фильтрующие противогазы, высотное снаряжение и авиационные средства спасения.

Также школьникам была предоставлена возможность проверить свои навыки в сборке и разборке автомата АК-74.

Всего экспозицию посетило более 600 учащихся, преподавателей гимназии № 14 и военнослужащих Центра боевой подготовки и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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