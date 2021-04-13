13.04.2021 (13:45)

Корабли Каспийской флотилии продолжили межфлотский переход по Дону в Азовское море

Отряд кораблей Каспийской флотилии продолжил межфлотский переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.

На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов.

Корабли прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море.

Перед выходом из пункта базирования — города Махачкала — экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море. При подготовке к переходу командиры катеров, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон.

Готовность к совершению межфлотского перехода — организацию службы, подготовку командиров и экипажей к переходу, подготовленность вахтенных офицеров и специалистов штурманской боевой части, а также готовность технических средств и систем жизнеобеспечения — проверила специальная комиссия флотилии.

Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях.

По приказу командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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