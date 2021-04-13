13.04.2021 (13:23)

Военные комиссариаты Воронежской области призовут этой весной на военную службу около 3 тыс. новобранцев

Для увеличения числа призывников организован ряд специальных мероприятий по предотвращению заноса коронавирусной инфекции в военкоматы и сборный пункт Воронежской области. Члены военно-врачебной комиссий, а также другие сотрудники военкоматов проходят добровольную вакцинацию для защиты собственного здоровья и здоровья окружающих от COVID-19.

Также в военных комиссариатах всех муниципальных образованиях установлен специальный график приёма, чтобы избежать концентрации людей, проводятся регулярные санобработки и кварцевание помещений, сохраняется перчаточно-масочный режим и обязательное тестирование на COVID-19. Организовано раздельное посещение военкоматов с использованием запасных выходов.

Отправка новобранцев в войска будет производится специальным транспортом, который проходит дезинфекцию после каждого возвращения на территорию сборного пункта.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице