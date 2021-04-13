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13.04.2021 (14:30)

В Ленобласти более 1,5 тыс. военнослужащих по призыву общевойсковой армии ЗВО будет уволено в запас

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, начался процесс увольнения в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях исключены торжественные построения. Перед убытием каждому военнослужащему выдаются средства индивидуальной защиты — антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания.

Закупка билетов для следования на железнодорожном, автомобильном и авиационном транспорте осуществляется заблаговременно по воинским перевозочным документам, дающим военнослужащим право бесплатного проезда к месту постановки на учет.

Доставка военнослужащих к вокзалам и аэропортам производится на служебном автотранспорте, прошедшем специальную обработку. Всего из рядов общевойсковой армии ЗВО будет уволено в запас более 1,5 тыс. призывников.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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