13.04.2021 (13:15)

Командующий войсками ЗВО прибыл в Подмосковье с проверкой мероприятий боевой подготовки танковой армии за зимний период обучения

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв в ходе контрольной проверки войск за зимний период обучения оценит уровень боевой подготовки Кантемировской и Таманской дивизий гвардейской танковой армии ЗВО, дислоцированных в Московской области.

На полигонах Алабино и Головеньки генерал-полковник Александр Журавлёв заслушает доклады командиров соединений, привлекаемых к проверке, а также оценит ход проведения боевых стрельб экипажами танков Т-72Б3, Т-80, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёров БТР-82А, БТР-80, самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град».

Всего на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областей более 15 тыс. военнослужащих и свыше 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО задействованы в сдаче контрольной проверки боевой готовности войск за зимний период обучения.

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