13.04.2021 (13:00)

В подмосковном Краснознаменске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики

В подмосковном Краснознаменск более 350 человек прошли «звездным маршрутом» от штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения, чтя память первопроходцев космических далей — героев космоса.

Военнослужащие управления 15-й армии ВКС, Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, юнармейцы, депутаты Совета депутатов, учащиеся образовательных учреждений, жители города торжественно, под музыкальное сопровождение военного оркестра прошли по улицам Краснознаменска, хранящим отголоски истории.

«Космический марш» завершился митингом и возложением цветов к мемориалу Герою Советского Союза первому космонавту Юрию Гагарину в сквере, названном в его честь.

После этого в Доме офицеров состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 60-летию первого полета человека в космос. На сцене выступил Ансамбль песни и пляски ВКС, который порадовал зрителей музыкальными и хореографическими номерами.

Завершило ряд праздничных мероприятий выступление оркестра Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова на площади имени Ленина.

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