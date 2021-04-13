13.04.2021 (12:45)

В День космонавтики более 40 школьников произнесли клятву юнармейца в Главном испытательном космическом центре

В День космонавтики на плацу Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова более 40 школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

С напутственными словами к молодым юнармейцам обратился начальник Главного испытательного космического центра генерал-майор Сергей Марчук, глава города Краснознаменск Виктория Коваленко и олимпийский чемпион, руководитель регионального отделения движения «Юнармия» Московской области Александр Легков.

Музыкальное сопровождение мероприятия было организовано военным оркестром Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

После завершения торжественной церемонии военнослужащие возложили цветы к бюсту Германа Степановича Титова.

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