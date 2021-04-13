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13.04.2021 (12:30)

Военные комиссариаты ЦВО в регионах Урала, Сибири и Поволжья готовятся к первым отправкам в войска призывников

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Военные комиссариаты Центрального военного округа (ЦВО) в регионах Урала, Сибири и Поволжья готовятся к отправке в войска новобранцев, признанных годными для прохождения службы. Первые отправки в ЦВО стартуют 15 апреля.

Для недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЦВО проводят специальную обработку входных групп, помещений для проживания, складов вещевого имущества и столовых сборных пунктов. Все учреждения оборудованы пунктами барьерной термометрии и отдельными помещениями для проведения экспресс-тестирования на наличие COVID-19.

Также силами специалистов РХБ защиты будет продезинфицирован весь транспорт, назначенный для перевозки молодого пополнения. Многоуровневой обработке будут подвергнуты салоны автобусов, багажные отделения и системы кондиционирования.

Всего из регионов дислокации ЦВО на военную службу будет призвано более 52 тыс. человек. Призыв проходит в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Призывник , Центральный военный округ
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