Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.04.2021 (12:18)

Военные железнодорожники ЦВО в Абакане начали погрузку техники для отправки на строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) в Абакане (Республика Хакасия) приступили к погрузке техники и имущества на железнодорожные платформы, чтобы затем отправиться для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

Бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, топливозаправщики и специальная техника, а также другое имущество будут погружены на 25 платформ, после чего эшелон совершит марш протяженностью более 3 тыс. километров. По прибытии на место военные железнодорожники выполнят подготовку площадок под размещение, приемку и разгрузку эшелонов с имуществом и оборудованием.

Всего специалисты железнодорожных войск ЦВО построят больше половины второй ветки Байкало-Амурской магистрали — 183 из запланированных 340 километров. К работам будет привлечено около 750 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники.

В строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск будут задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад военного округа. Для проживания личного состава будут развернуты три блочно-модульных городка на станциях Дрогошевск, Дугда и Тунгала.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы ЦВО дадут салют в честь Дня Победы с трех площадок в Екатеринбурге
Конкурс железнодорожных войск стартовал на Урале и в Сибири
Уральские артиллеристы отработали более 20 огневых задач на учении под Челябинском
Спецназ ЦВО уничтожил условного противника на учении в Сибири

Метки:
Железнодорожные войска , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false