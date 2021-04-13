13.04.2021 (12:18)

Военные железнодорожники ЦВО в Абакане начали погрузку техники для отправки на строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) в Абакане (Республика Хакасия) приступили к погрузке техники и имущества на железнодорожные платформы, чтобы затем отправиться для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

Бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, топливозаправщики и специальная техника, а также другое имущество будут погружены на 25 платформ, после чего эшелон совершит марш протяженностью более 3 тыс. километров. По прибытии на место военные железнодорожники выполнят подготовку площадок под размещение, приемку и разгрузку эшелонов с имуществом и оборудованием.

Всего специалисты железнодорожных войск ЦВО построят больше половины второй ветки Байкало-Амурской магистрали — 183 из запланированных 340 километров. К работам будет привлечено около 750 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники.

В строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск будут задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад военного округа. Для проживания личного состава будут развернуты три блочно-модульных городка на станциях Дрогошевск, Дугда и Тунгала.

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