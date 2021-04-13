13.04.2021 (12:02)
С экипажами тральщиков Черноморского флота проведено учение в рамках контрольной проверки
С экипажами тральщиков Черноморского флота проведено учение в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения.
В ходе первого этапа мероприятия экипажи морских тральщиков «Валентин Пикуль», «Железняков» и «Вице-адмирал Захарьин» провели тренировку по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу с проворачиванием механизмов корабельного вооружения.
В ходе второго этапа отряд тральщиков вышел в море и в назначенном районе выполнил постановку учебных мин.
Далее личный состав провёл поиск и выборку морских мин условного противника с помощью глубоководных контактных и неконтактных тралов.
В свою очередь артиллерийские расчёты тральщиков выполнили зачётные стрельбы по макетам плавающих мин.
Учение было проведено в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.