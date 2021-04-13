13.04.2021 (12:02)

С экипажами тральщиков Черноморского флота проведено учение в рамках контрольной проверки

С экипажами тральщиков Черноморского флота проведено учение в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения.

В ходе первого этапа мероприятия экипажи морских тральщиков «Валентин Пикуль», «Железняков» и «Вице-адмирал Захарьин» провели тренировку по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу с проворачиванием механизмов корабельного вооружения.

В ходе второго этапа отряд тральщиков вышел в море и в назначенном районе выполнил постановку учебных мин.

Далее личный состав провёл поиск и выборку морских мин условного противника с помощью глубоководных контактных и неконтактных тралов.

В свою очередь артиллерийские расчёты тральщиков выполнили зачётные стрельбы по макетам плавающих мин.

Учение было проведено в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

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