13.04.2021 (11:25)

Легендарный танк Т-34 примет участие в тренировках к торжественному шествию в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде легендарный танк Т-34 примет участие в тренировках к торжественному шествию в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Лучший танковый экипаж Западного военного округа прошел специальное переобучение для управления исторической техникой. Перед тренировкой танк прошел полное сервисное обслуживание с заменой всех расходных деталей и материалов.

Также в рамках торжественного шествия пешей и механизированной колонн, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Нижнем Новгороде пройдет исторический грузовик ГАЗ-АА «Полуторка», советский армейский внедорожник ГАЗ-67, современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун» а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Всего в торжественном шествии 9 мая в Нижнем Новгороде примут участие около 1000 военнослужащих, будет задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники Западного военного округа.

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