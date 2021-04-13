13.04.2021 (11:00)

Более 1,3 тыс. курсантов Омского учебного центра ВДВ приступили к сдаче выпускных квалификационных экзаменов

В Омском учебном центре (подготовки младших специалистов) Воздушно-десантных войск (ВДВ) начались выпускные квалификационные экзамены для более 1,3 тыс. курсантов. Итоговые испытания проходят в период с 12 по 16 апреля.

На полигоне учебного центра Светлый курсанты сдают практические зачеты по предметам боевой подготовки. Кроме общевойсковых дисциплин, военнослужащие демонстрируют навыки вождения боевых машин десанта БМД-2, самоходных артиллерийских орудий 2С9-1М «Нона», а также новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

В рамках контрольных занятий по предметам обучения десантники выполняют упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7Д, минометов различных модификаций, сдают нормативы по воздушно-десантной подготовке, укладывают парашюты и принимают участие в занятиях на снарядах воздушно-десантного комплекса.

В 2020 году Омский учебный центр направил в соединения и воинские части ВДВ более 2,5 тыс. десантников, подготовленных по 11 специальностям, среди которых младшие командиры, механики-водители, наводчики-операторы для различных типов боевых машин десанта, специалисты связи и водители категории «С», а также другие специалисты, которые требуются в ВДВ.

Перечень военно-учетных специальностей для ВДВ в новом учебном году был увеличен. В зависимости от потребности войск подготовка может вестись уже по 25 специальностям.

Если раньше в учебном центре готовили командиров гаубиц Д-30 и самоходных артиллерийских орудий «Нона», то с 1 декабря 2020 года осуществлён набор на новые артиллерийские специальности. К занятиям приступили командиры расчётов противотанкового ракетного комплекса нового поколения «Корнет», командиры минометных расчетов и самоходных противотанковых пушек «Спрут».

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