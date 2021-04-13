13.04.2021 (10:00)

Гидрографы Северного флота в рамках третьего этапа комплексной экспедиции совместно с РГО ищут миноподобные объекты в Кольском заливе

Гидрографы Северного флота продолжили обследование Кольского залива в рамках проведения третьего этапа комплексной экспедиции совместно с Русским географическим обществом (РГО) под названием «Помни войну». До конца недели они визуально обследуют все ранее найденные объекты с помощью необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. Кроме этого североморцы детально осмотрят дно залива на предмет выявления мелких миноподобных объектов, которые могли остаться там со времён Великой Отечественной войны.

К исследовательской работе привлечены гидрографические катера «Александр Макорта», «Николай Тимошенко», судно «Николай Скосырев» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин» отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии разнородных сил. Кроме этого будут применяться рейдовые водолазные катера управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

От РГО в экспедиции принимают участие представители ООО «Фертоинг», имеющие богатый опыт поисковых работ в Баренцевом и Карском морях.

На прошлой неделе гидрографы Северного флота обнаружили останки самолёта времен Великой Отечественной войны в Заполярье. Они находятся на глубине 25 метров недалеко от берега. Предположительно, это американский бомбардировщик «Бостон», полученный Советским Союзом в начале 40-х годов по программе ленд-лиза.

По поводу всех найденных объектов будет проведена оценка возможности и целесообразности их подъёма на поверхность.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице