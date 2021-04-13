13.04.2021 (09:30)
В подмосковном Алабине прошел один из самых зрелищных этапов конкурса «Страж порядка»
В Московской области на территории полигона Алабино Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) состоялся один из самых зрелищных этапов конкурса «Страж порядка» — «Гонка патрульных нарядов».
Команды состязались в выполнении нормативов по радиационной, химической и биологической защите, огневой подготовке — снаряжении магазина патронами и сборке автомата, медицинской подготовке — наложении кровоостанавливающего жгута, и метании гранаты на точность.
Кроме того, участники выполнили стрельбу из страйкбольных приводов по ростовым мишеням, отработали элементы экстремального вождения патрульных автомобилей, действия по посадке в автомобиль и высадке из него в условиях боя, а также задержание условных нарушителей.
Окружной этап конкурса «Страж порядка» проходит с 10 по 15 апреля. В состязаниях принимают участие 12 команд, представляющих общевойсковые и танковую армии, дисциплинарный батальон и другие подразделения.
По итогам окружного этапа будет сформирована команда ЗВО для выступления в конкурсе «Страж порядка» на всеармейском этапе.