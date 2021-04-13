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13.04.2021 (09:00)

Экипажи ракетных кораблей КФл вышли в море для проведения боевых стрельб

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) вышли в море для выполнения учебно-боевых задач и совершенствования тактики ведения морского боя с отрядами кораблей условного противника.

На морских полигонах экипажи малых ракетных кораблей (МРК) «Великий Устюг» и «Град Свияжск» КФл выполнят упражнения боевых стрельб из корабельных артиллерийских установок А-190 «Универсал» по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, а также по наземным целям, расположенным на острове Чечень, имитирующим морской десант условного противника.

Боевые расчёты кораблей применят комплексы радиоэлектронной борьбы для постановки ложных целей и выполнят манёвры при отражении ударов управляемым оружием условного противника.

Также личный состав радиотехнической боевой части выполнит постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа ПК-10 «Смелый», а артиллеристы, используя данные целеуказаний наводящих станций и комплексов, стрельбой из корабельных орудий уничтожат береговые и надводные цели условного противника.

Кроме того, личный состав отработает элементы и нормативы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Всего в рамках сдачи контрольной проверки в море будет задействовано около 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе базовый тральщик «Магомед Гаджиев», малые артиллерийские корабли «Волгодонск», «Астрахань», ракетные корабли «Татарстан», «Дагестан».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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