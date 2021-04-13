13.04.2021 (08:45)

С экипажами разнородной группировки кораблей КФл стартовало тактическое учение в море

С экипажами разнородной группировки кораблей Каспийской флотилии (КФл) стартовало тактическое учение с выходом в море. В мероприятиях боевой подготовки на морских полигонах задействован личный состав малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Углич», малых артиллерийских кораблей (МАК) «Астрахань» и «Волгодонск», артиллерийских катеров и рейдовых тральщиков КФл.

В настоящее время с экипажами МАК «Астрахань» и «Волгодонск» проходит ряд корабельных учений различной направленности – ведение кораблем боевых действий против надводных и наземных объектов противника, по применению противоминного оружия, разведывательного поиска и уничтожения мин, по противовоздушной обороне, а также организации и ведению противоподводно-диверсионной обороны корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Помимо боевых упражнений экипажи МАК отрабатывают действия при борьбе за живучесть и управлению поврежденным кораблем, оказанию помощи условно терпящему бедствие кораблю с использованием спасательных устройств и средств. В ходе отработки элементов совместного плавания и боевого маневрирования командиры кораблей совершенствуют навыки в построении боевого порядка, такие как: строй кильватера, строй пеленга, строй уступа, строй фронта.

Следующим этапом морских учений корабельных сил КФл станет проведение совместных учений корабельных группировок с авиагруппами 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Всего в ходе морских учений будет задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения флотилии. Моряки-каспийцы выполнят более 50 различных боевых упражнений со стрельбой по морским, береговым и воздушным целям.

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