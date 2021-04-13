13.04.2021 (08:35)

В Ростовской области на двустороннем БТУ мотострелки ЮВО впервые задействуют мобильные группы по борьбе с БЛА

Около 1,5 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) из состава двух полков 150-й мотострелковой дивизии впервые в формате двусторонних батальонных тактических учений (БТУ) задействуют мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотной авиацией (БЛА).

Две батальонные тактические группы мотострелкового соединения ЮВО в ходе плановой контрольной проверки за зимний период обучения на общевойсковом полигоне Кузьминский в Ростовской области отработают взаимодействие с подразделениями радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны в целях защиты от БЛА условного противника.

Кроме того, батальонные тактические группы ЮВО получат оценку за действия на маршах при выдвижении в районы проведения БТУ за управление приданными силами армейской и штурмовой авиации, в том числе при выполнении задач мотострелковых подразделений в составе вертолетно-штурмовых групп.

«Увеличение доли участия авиации в мероприятиях подготовки сухопутных и береговых войск в сочетании с использованием современного боевого опыта позволит командирам батальонов и рот освоить навыки планирования и применения средств огневого поражения приданных сил авиации в интересах общевойскового боя», – отметил генерал армии А. Дворников.

Важным этапом в ходе сдачи контрольной проверки станет выполнение боевых стрельб в системе разведывательно-огневых комплексов. Командиры тактического звена продемонстрируют свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать опережающие нестандартные, неожиданные для противника решения, позволяющие захватить и удерживать инициативу в бою.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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