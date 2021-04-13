13.04.2021 (08:30)

Для встречи новобранцев в медицинских учреждениях ЮВО зарезервировали более 20 тыс. доз вакцины от COVID-19

Более 20 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 зарезервировано в медицинских учреждениях Южного военного округа (ЮВО) для новобранцев весеннего призыва.

Всем призывникам, прибывающим в соединения и воинские части ЮВО, в период двухнедельного карантина будет рекомендовано пройти вакцинацию. При этом будут учитываться показания медицинских специалистов, а также информация о ранее перенесенном инфекционном заболевании.

Ранее командующим войсками ЮВО генералом армии Александром Дворниковым было принято решение значительно нарастить темпы вакцинации во всех военных гарнизонах ЮВО.

В этих целях развернуто более 40 прививочных постов и сформировано более 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные. Данное количество обеспечивает ежедневную вакцинацию свыше 2 тыс. человек как на базе военных медицинских учреждений, так и в полевых условиях.

На сегодняшний день на территории ЮВО завершили вакцинацию более 76 тыс. военнослужащих. К прививочной кампании привлечено более 50 тыс. специалистов гражданского персонала воинских частей и учреждений ЮВО, а также более 120 тыс. членов семей военнослужащих.

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