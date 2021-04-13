13.04.2021 (08:15)
Артиллеристы ЦВО дадут салют в честь Дня Победы с трех площадок в Екатеринбурге
Артиллеристы Центрального военного округа дадут салют в честь дня Победы с трех площадок, расположенных в разных городских районах Екатеринбурга. Для праздничной иллюминации задействуют Преображенский парк в Академическом районе, Летний парк «Уралмаш» и набережную Динамо.
Первую тренировку артиллеристы ЦВО проведут в пятницу, 16 апреля на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом. Расчеты 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года выполнят несколько залпов с интервалом в 30 секунд для отработки слаженности и синхронности выстрела.
Всего 9 мая будет произведено 30 залпов. Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из сотен салютных изделий с красивыми названиями: «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».
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