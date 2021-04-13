Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.04.2021 (08:15)

Артиллеристы ЦВО дадут салют в честь Дня Победы с трех площадок в Екатеринбурге

Артиллеристы Центрального военного округа дадут салют в честь дня Победы с трех площадок, расположенных в разных городских районах Екатеринбурга. Для праздничной иллюминации задействуют Преображенский парк в Академическом районе, Летний парк «Уралмаш» и набережную Динамо.

Первую тренировку артиллеристы ЦВО проведут в пятницу, 16 апреля на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом. Расчеты 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года выполнят несколько залпов с интервалом в 30 секунд для отработки слаженности и синхронности выстрела.

Всего 9 мая будет произведено 30 залпов. Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из сотен салютных изделий с красивыми названиями: «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Конкурс железнодорожных войск стартовал на Урале и в Сибири
Уральские артиллеристы отработали более 20 огневых задач на учении под Челябинском
Спецназ ЦВО уничтожил условного противника на учении в Сибири
В Ульяновской области стартовал конкурс военных связистов ЦВО «Уверенный прием»

Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false