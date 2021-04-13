Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.04.2021 (08:00)

Конкурс железнодорожных войск стартовал на Урале и в Сибири

В трех соединения железнодорожных войск, дислоцированных Свердловской, Омской областях и Республике Хакасия стартовал окружной конкурс на звание лучшего специалиста железнодорожных войск.

Военнослужащие трех железнодорожных соединений Центрального военного округа соревнуются в выполнении нормативов по прокладке путей, подготовке понтонов, наведению наплавного железнодорожного моста, развертыванию водолазных станций, проведению строительных работ с использованием тяжелой инженерной техники: путеукладочных поездов ПБ-3М, мобильного рамно-эстакадного моста РЭМ-500, копровых агрегатов УКА, МСК, УСА, а также бульдозеров, экскаваторов и автокранов.

В состязаниях принимают участие около 500 военнослужащих. Основные задачи конкурса: повышение уровня профессиональной подготовки и слаженности подразделений железнодорожных войск, обобщение и внедрение передового опыта подготовки специалистов, проверка возможностей военной и специальной техники в условиях, приближенных к боевым. Кроме того, в рамках конкурса пройдут состязания по огневой, тактической и специальной, вождению специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Уральские артиллеристы отработали более 20 огневых задач на учении под Челябинском
Спецназ ЦВО уничтожил условного противника на учении в Сибири
В Ульяновской области стартовал конкурс военных связистов ЦВО «Уверенный прием»
Всеармейский этап конкурса АРМИ-2021 «Суворовский натиск» состоится в мае на полигоне под Челябинском

Метки:
Железнодорожные войска , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false