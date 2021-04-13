13.04.2021 (08:00)

Конкурс железнодорожных войск стартовал на Урале и в Сибири

В трех соединения железнодорожных войск, дислоцированных Свердловской, Омской областях и Республике Хакасия стартовал окружной конкурс на звание лучшего специалиста железнодорожных войск.

Военнослужащие трех железнодорожных соединений Центрального военного округа соревнуются в выполнении нормативов по прокладке путей, подготовке понтонов, наведению наплавного железнодорожного моста, развертыванию водолазных станций, проведению строительных работ с использованием тяжелой инженерной техники: путеукладочных поездов ПБ-3М, мобильного рамно-эстакадного моста РЭМ-500, копровых агрегатов УКА, МСК, УСА, а также бульдозеров, экскаваторов и автокранов.

В состязаниях принимают участие около 500 военнослужащих. Основные задачи конкурса: повышение уровня профессиональной подготовки и слаженности подразделений железнодорожных войск, обобщение и внедрение передового опыта подготовки специалистов, проверка возможностей военной и специальной техники в условиях, приближенных к боевым. Кроме того, в рамках конкурса пройдут состязания по огневой, тактической и специальной, вождению специальной техники.

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