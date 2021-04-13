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13.04.2021 (07:45)

В Бурятии разведчики ВВО уничтожили замаскированные склады с боеприпасами условного противника

Разведывательные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной Республике Бурятия, уничтожили склады с боеприпасами условного противника.

В ходе выполнения задачи разведчики совершили многокилометровый марш в горах, используя специальное снаряжение для преодоления перевалов.

По прибытию в заданный район, разведчики приступили к поиску замаскированных складов условного противника.

Действуя двумя группами и используя огонь из крупнокалиберных пулеметов, первая группа разведчиков подошла к объекту и отвлекла условного противника. Вторая группа заложила по всему периметру здания подрывные имитационные заряды.

В ходе выполнения задач были задействованы беспилотные летательные аппараты и автоматическое оружие с приспособлениями для бесшумной стрельбы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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