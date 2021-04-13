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13.04.2021 (07:30)

В рамках контрольной проверки танкисты ВВО в Забайкалье отработали новые способы огневого поражения

Экипажи танков Т-72Б3 мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае в ходе контрольной проверки отработали новые способы огневого поражения противника. Контрольные занятия танкистов по тактической и огневой подготовке состоялись на полигоне «Борзя-Новая», в составе подразделений батальонного звена.

Экипажи Т-72Б3 осуществили боевые стрельбы штатным снарядом с закрытых огневых позиций, действуя с ложного района подразделений ствольной артиллерии. Практические стрельбы проходили как в дневное, так и в ночное время суток.

В ходе стрельб командиры танковых рот и боевых машин продемонстрировали умения навыки в принятии нестандартных тактических решений и нешаблонных действий при выполнении учебно-боевых задач, выполнив расчет огневого поражения «противника», с использованием ранее полученных разведывательных данных. При этом стрельба велась по целям, находящимся на удалении свыше 8 км.

Помимо этого, танкисты выполнили несколько десятков тактических задач во взаимодействии с мотострелковыми, зенитно-ракетными подразделениями и военнослужащими подразделений обеспечения.

Всего в занятии приняли участие более 500 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО, было задействовано около 150 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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