13.04.2021 (07:15)

Свыше 100 военнослужащих-женщин Читинского гарнизона ВВО приняли участие в репетиции парада Победы

В столице Забайкальского края – городе Чита состоялась вторая тренировка парадных расчётов соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке парадных расчетов в составе гарнизона приняли участие более 100 военнослужащих-женщин из состава частей общевойсковой армии и окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск. Военнослужащие-женщины тренировались в составе двух пеших колонн и расчета барабанщиц, традиционно возглавляющих парад.

Подготовка к торжественным мероприятиям проходила на территории аэродрома «Черемушки» под руководством заместителя командующего общевойсковой армией полковника Виталия Подлесного.

В ходе тренировки была проверена готовность личного состава парадных расчетов, их внешний вид, обмундирование, оценено выполнение строевых приёмов, прохождение торжественным маршем подразделений и знамённых групп.

Ранее все военнослужащие-участники парада прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом Гам-Ковид-Вак «Спутник-V».

Помимо этого, в практической тренировке приняли участие представители других силовых структур и ведомств края.

Всего в параде войск Читинского гарнизона примут участие более 1700 человек, в том числе 1100 военнослужащих Вооруженных Сил России.

Жители и гости города смогут увидеть более 70 единиц вооружения и военной техники в составе механизированной колонны, в том числе современный зенитно-ракетный комплекс «Бук», оперативно-тактические ракетный комплекс «Искандер-М», РСЗО «Град», зенитные ракетные системы С-300 «Фаворит» и др.

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