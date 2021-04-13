13.04.2021 (07:00)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах стартовала итоговая проверка уровня физической подготовки военнослужащих

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Сахалине и Курильских островах, стартовала итоговая проверка уровня физической подготовки военнослужащих всех категорий, включая женщин.

В зависимости от возрастной группы, военнослужащие выполняют различные физические упражнения, направленные на определение уровня силы, выносливости и быстроты, такие как: бег на 60 или 100 метров, челночный бег, подтягивание на перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре, подъем с переворотом.

Кроме того, в ходе контрольной проверки военнослужащие-мужчины могут выполнить зачёты по выполнению нормативов в жиме штанги и толчке 24-килограммовых гирь, а для определения выносливости преодолеть дистанцию в 1 либо 3 километра на время.

Мотивация на улучшение физической подготовленности основана также на системе материального поощрения. Военнослужащие, сдающие экзамен по физической подготовке на отлично и выше, получают надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице