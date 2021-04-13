13.04.2021 (06:45)

В Амурском общевойсковом объединении приступили к подготовке вооружения и военной техники к летнему режиму эксплуатации

В соединениях и воинских частях Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае приступили к обслуживанию вооружения и военной техники (ВВСТ) и подготовке его к летнему режиму эксплуатации.

На каждом образце ВВСТ, в ходе выполнения обслуживания и подготовки к летнему сезону, будет выполнено около 50 различного рода регламентных операций, предусмотренных технической документацией. Все работы выполняются как при помощи специализированных постов и бригад, так и силами штатных водителей, механиков-водителей, членов экипажей. Для обслуживания образцов ВВСТ, применяются только качественные, современные масла, смазки и технические жидкости.

В ходе подготовки техники к летнему сезону эксплуатации, военнослужащие готовят узлы и агрегаты автомобильной, специальной и бронетанковой техники к эксплуатации в условиях высоких температур.

В завершение, специальная комиссия из числа офицеров штаба материально-технического обеспечения ВВО проведет проверку ряда соединений и воинских частей общевойсковой армии на предмет качества выполнения всех запланированных работ, а также готовность техники к эксплуатации в летнем периоде обучения.

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