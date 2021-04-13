13.04.2021 (06:30)

Комплексы РЭБ "Борисоглебск-2" и «Лесочек» ВВО нарушили планы условного противника в ходе контрольной проверки Бурятии

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Бурятия, провели тактико-специальные учения с применением современных комплексов РЭБ.

Условный противник установил радиоуправляемые фугасы на пути следования колонны. Для защиты личного состава и техники специалисты РЭБ применили малогабаритные комплексы "Лесочек", установленные на автомобильную технику, что позволило предотвратить детонацию взрывных устройств.

По прибытию в заданный район военнослужащие развернули современный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" и новейшую станцию «Поле-21», которая способна подавить сотовую связь, GPS навигацию, радиосвязь авиации условного противника на высоких частотах и эффективно выводить из строя беспилотные летательные аппараты.

Для защиты своих радиоэлектронных средств от ударов высокоточного оружия, специалисты РЭБ использовали станцию "Ртуть-БМ", создав так называемый купол защиты от попадания артиллерийских боеприпасов, оснащенных радиовзрывателями.

Остальные автоматизированные станции помех комплекса "Борисоглебска-2" нарушили систему управления наземных средств условного противника в различных диапазонах, в том числе подавив запасные коротковолновые частоты установив устойчивые радиопомехи.

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