13.04.2021 (04:30)
Подразделение морской пехоты ТОФ в Приморском крае поднято по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения
Подразделение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота поднято по тревоге в рамках проводимой контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения. Военнослужащие в установленные сроки выполнили мероприятия боевой готовности и совершили марш-бросок на штатной технике протяженностью около 200 километров на полигон «Бамбурово» в Приморском крае.
На танковой директрисе полигона морпехи выполнили контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, стрелкового оружия и гранатометов. Отработаны вопросы ведения оборонительного и наступательного боя.
Кроме того, навыки механиков-водителей проверены зачетными упражнениями на скоростной специализированной трассе с искусственными и естественными препятствиями.
В проверочных мероприятиях участвует порядка 500 военнослужащих, задействовано более 70 единиц боевой техники.