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13.04.2021 (04:30)

Подразделение морской пехоты ТОФ в Приморском крае поднято по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения

Подразделение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота поднято по тревоге в рамках проводимой контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения. Военнослужащие в установленные сроки выполнили мероприятия боевой готовности и совершили марш-бросок на штатной технике протяженностью около 200 километров на полигон «Бамбурово» в Приморском крае.

На танковой директрисе полигона морпехи выполнили контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, стрелкового оружия и гранатометов. Отработаны вопросы ведения оборонительного и наступательного боя.

Кроме того, навыки механиков-водителей проверены зачетными упражнениями на скоростной специализированной трассе с искусственными и естественными препятствиями. 

В проверочных мероприятиях участвует порядка 500 военнослужащих, задействовано более 70 единиц боевой техники.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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