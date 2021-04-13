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13.04.2021 (04:00)

На Камчатке началось строительство новейшего учебно-тренировочного комплекса с плавательным бассейном для моряков-надводников

В Петропавловске-Камчатском, на базе соединения кораблей охраны водного района началось строительство специализированного учебно-тренировочного комплекса (УТК) для отработки действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций. Строительство нового трехэтажного комплекса по государственному контракту ведёт Новороссийское строительное управление ГВСУ.

На базе комплекса будут проходить обучение и сдачу зачетов по борьбе за живучесть экипажи кораблей, катеров и судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России.

На УТК планируется построить 25-метровый плавательный бассейн, что позволит организовать полный цикл учебного процесса военнослужащих с отработкой практических действий.

Кроме того, новый УТК даст возможность проводить тренировки водолазных специалистов и боевых пловцов, которые смогут круглогодично отрабатывать в бассейне упражнения с подводной стрельбой.

Работа комплекса будет полностью автоматизирована и позволит совершенствовать навыки аварийных партий численностью до 10 человек на каждом рабочем месте, в том числе с аудио и -видео сопровождением, соответствующим условиям обстановки.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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