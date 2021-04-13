13.04.2021 (03:30)
Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями и призёрами чемпионата Приморского края по дзюдо
Во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета, состоялся чемпионат Приморского края по дзюдо.
В первенстве приняли участие более 130 спортсменов, в том числе военнослужащие Тихоокеанского флота.
По итогам соревнований тихоокеанцы показали отличную подготовку и заняли первые места в весовой категории свыше 100 кг и до 90 кг, а также завоевали бронзовые медали в весовых категориях до 81 кг и до 73 кг.
По итогам соревнований сформирована команда, которая представит Приморский край на чемпионате Дальнего Востока по дзюдо.
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