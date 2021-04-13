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13.04.2021 (06:15)

В Подмосковье свыше 3 тыс. танкистов ЗВО приступили к контрольным стрельбам по итогам зимнего периода обучения

В Подмосковье на полигоне «Алабино» и «Головеньки» свыше 3 тыс. танкистов гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к контрольным стрельбам из всего вооружения танка по итогам зимнего периода обучения.

Танкисты Кантемировской и Таманской дивизий провели боевые стрельбы штатным снарядом из 125-мм пушек танков Т-80 и Т-72Б3 по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия и расчеты РПГ условного противника, на расстоянии от 1600 до 2000 метров. Кроме того, танкисты ЗВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки.

В ходе проверки водители выполнили приемы маневрирования на скоростной трассе, совершили прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполнили повороты и развороты различной сложности. Также преодолели свыше 20 искусственных и естественных препятствий. Каждый военнослужащий должен был продемонстрировать навыки, отработанные в ходе занятий и полевых учений.

В боевых стрельбах было задействовано более 600 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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