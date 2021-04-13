13.04.2021 (06:00)

Экипажи оперативно-тактической авиации ЮВО и морской авиации ЧФ отработают совместные задачи в ходе учений

Экипажи оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершили перебазирование на оперативные аэродромы для выполнения совместных задач с морской авиацией Черноморского флота (ЧФ) в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

«Летному составу истребителей и бомбардировщиков Су-27СМ, Су-30СМ, Су-24М и Су-34 в ходе плановых летных тактических учений предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям, экипажи должны подтвердить способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью», – подчеркнул командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Кроме того, летчики двух объединений выполнят задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год. В ней участвуют войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссии вышестоящих органов военного управления также проверяют укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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